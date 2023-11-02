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Yaşam Eşkıya şehre indi! Yolu kapatıp hakaretler savurdu
Yaşam

Eşkıya şehre indi! Yolu kapatıp hakaretler savurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-02 18:37:00 -
Eşkıya şehre indi! Yolu kapatıp hakaretler savurdu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle yolu kapatıp tehditler savurdu. Şahıs sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bağlar ilçesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle caddeye çıktı. Yolu trafiğe kapatan şahıs, hakaretler savurarak sürücüleri tedirgin etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.
Polis, şahsı gözaltına alırken, olay anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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