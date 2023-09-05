Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden 81 yaşındaki ünlü oyuncu, Almanya'da yaşamını yitirdi. Ulay Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı. Son olarak ise Mahkum isimli projede oynuyordu.

MEHMET ULAY KİMDİR?

28 Mayıs 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu.

1963 yılında Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı. 1965 yılında AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

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2001 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.