Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılan Savaş Özdemir’den Kurtlar Vadisi cevabı

Birçok başarılı projede rol almış olan Savaş Özdemir, son olarak rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı "Tipi" karakteriyle adeta hafızalara kazındı.

Aksam.com.tr'den Merve Aydın'ın sorularını yanıtlayan Savaş Özdemir, bilinmeyenlerini anlatırken büyük bir hayran kitlesine sahip olan EDHO'dan ayrılırken yaşadıklarını "Bir karakterin bu kadar özelliği olması benim için heyecanlı ve zor bir deneyime dönüştü. Mükemmel bir senaryo başarısı da eklenince seyircinin tam kalbine oturdu... Bunun için hepsine yürekten teşekkür ederim bende çok sevdim Tipi'yi en az izleyiciler kadar benim için de ayrılmak zor oldu." sözleri ile anlattı.

Süper Baba, Adanalı, Avrupa Yakası ve Kurtlar Vadisi gibi başarılı dizilerde oynadığınız ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile büyük beğeni topladınız. Sizce Tipi karakteri neden Türk halkı tarafından bu kadar çok sevildi?

Ben tiyatro kökenli bir oyuncuyum. Devlet tiyatrolarında uzun yıllar birçok karakteri canlandırdım. Bu benim için çok kıymetli bir deneyimdi... Oynadığım karakterlerin psikolojilerini, alt metinlerini çalışmayı seven bir oyuncuyum... Tipi karakterinin altında yatan çok boyut vardı... Bu katmanların olması beni çok motive etti... Dostluğu, psikopatlığı, vefası, gözü karalığı, büyük aşkı, batıl inançları, ailesine düşkünlüğü... Bir karakterin bu kadar özelliği olması benim için heyecanlı ve zor bir deneyime dönüştü. Mükemmel bir senaryo başarısı da eklenince seyircinin tam kalbine oturdu... Bunun için hepsine yürekten teşekkür ederim bende çok sevdim Tipi'yi en az izleyiciler kadar benim için de ayrılmak zor oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Kurtlar Vadisi'nin Kaçgar'ı gibi ağır abi rollerinde gördük sizi. Bunun özel bir sebebi var mı? Yoksa gelen teklifler mi hep bu yönde oluyor? Sizi ileride bambaşka rollerde de görecek miyiz?

Bu yapım stratejisi olduğu kadar benim de tercihimdi... Tiyatroda uzun bir dönem komedi oynadım... Bu yönüm çok bilinmez... Farklı rollerde izleyenlerin karşısında olmayı ben de çok isterim.

Genel olarak mafya karakterleri ile izleyici karşısına çıktığınız için 'sert bir imaj' çiziyorsunuz. Peki, Savaş Özdemir gerçekte nasıl biri sert mi yoksa sakin mi?

Evimde vakit geçirmeyi çok severim bilgisayar oyunlarına merakım var, yemek yaparım...