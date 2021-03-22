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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ayrılık
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ayrılık

ATV'de ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz bir karakter diziye veda ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:54:00 - 2021-03-22 16:30:06
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ayrılık

ATV'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve her sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde herkesi şoke edecek bir ayrılık yaşanacak.

Dizide Oktay Kaynarca ile birlikte başrolü paylaşan ve diziye daha önce veda edip tekrar dönem Sanem Çelik projeden ayrılacak. Çelik'in oynadığı Ceylan'ın feci sonu seyirciyi şoke edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, 6 sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli bir ayrılık yaşanacak. Diziye daha önce veda edip tekrar dönen Sanem Çelik projeden ayrılacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan’ı Sanem Çelik kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan’ı Sanem Çelik kimdir?

Biyografi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan’ı Sanem Çelik kimdir?

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