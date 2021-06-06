Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Her hafta salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi nefes kesen bölümleri ile izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz önümüzdeki sezona da devam kararı aldı.

6 sezon boyunca başarıdan başarıya koşan diziden son gelen haberler, dizinin 200. bölümde sezon finali yapacağı yönündeydi.

Sezon finali tarihi değişti

Ancak senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği iddialı yapımda sezon finali tarihinde bir değişiklik oldu.

Sezon finali bir bölüm öne çekildi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre dizinin sezon finali 1 hafta önceye çekildi. Tabi haberler bununla bitmiyor.

199. bölümünde sezon finali yapacak dizide bir ismin de veda edeceği öğrenildi.

Peş peşe vedalar

Bu sezonda ilk olarak Sabina Toziya, hastalığı nedeniyle diziden ayrılırken arkasından Dilşad Şimşek, Sanem Çelik ve Savaş Yıldırım da veda etmişti.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline doğru, diziye konuk oyuncu olarak katılan Ali İpin’in de veda edeceği öğrenildi.

Usta Oyuncu Ali İpin, dizide Rıdvan karakterini oynuyordu. Mayıs ayında diziye dahil olan oyuncu, Rıdvan adıyla gizli işler çeviren Rado karakteri ile ekranlara geliyordu.