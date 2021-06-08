Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha! Bu kez başrol gidiyor

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaline doğru giderken şoke eden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Dizide Doğan baba karakterini oynayan Ali Sürmeli yeni sezonda olmayacak.



Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyiciyi ekran karşısına kilitlemeyi başaran atv'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

İki gün önce dizide Rıdvan Karadağ karakterini oynayan Ali İpin'in ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Hayranların yaşadığı bu şoktan henüz çok kısa bir süre geçmesinin ardından bir ayrılık daha ortaya çıktı.

Dizinin başrol isimleri arasında yer alan Doğan baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli diziden ayrılıyor. Sürmeli geçen yıl önce pandemi nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmış, ardından da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekipten uzak kalmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncunun nasıl veda edeceği merak konusu oldu.

Oktay Kaynarca'dan açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak araya gidecek. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.