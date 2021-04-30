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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Kuruluş Osman'a geçti
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Kuruluş Osman'a geçti

Son olarak 56. Bölümü yayınlanan ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman'a sürpriz bir oyuncu katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:24:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Kuruluş Osman'a geçti

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman, Çarşamba günleri reytingleri patlatmaya devam ediyor.

Son bölümde Savcı Bey öldü ve diziye yeni karakterlerin katılması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sürpriz bir ismin diziye katıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından önemli gelişmeyi paylaşan Birsen Altuntaş, "Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon Rafet karakterini oynayan usta oyuncu Şener Savaş Sultan 2. Mesud karakteri ile KuruluşOsman Osman dizisine konuk oluyor" dedi.

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