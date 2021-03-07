Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanlandırdı! O geri döndü

Atv ekranlarında izleyicilerle 6. sezonda da buluşmaya devam eden fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok başarılı bir çizgide ilerliyor… Bu sezonun en başarılı yapımı olarak göze çarpan Masumlar Apartmanı’nı tüm kişiler kategorisinde geçmeyi bile başaran bir performans bu…

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide silahlar hiç susmuyor. Aksiyon da hiç bitmiyor… Şimdiye kadar 184 bölümü yayınlanan dizide artık yeni bir döneme girildi… Bu dönem İlyas Reis’in yeniden ortaya çıktığı bir dönem olacak.

Ozan Akbaba, karaktere başarıyla hayat veriyor. İlyas Çakırbeyli’nin izleyicileri geçtiğimiz sezonlarda etkileyen aksiyon performansları da geri geliyor. Çakırbeyli ailesinin düşmanlarına karşı İlyas ön saflara geçiyor.

Alparslan’ın vurulmasından sonra artık tetiğe basma sırası ona geldi… İzleyiciler de bu durumdan memnun. Birçok EDHO hayranı 9 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan 185.bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

“İlyas’ın yanına giden ölüme gider” sözünün yer aldığı fragmandaki görüntüler ilgiyi daha da artırdı. Bol aksiyon ve çatışma sahnesinin yer aldığı dizinin hayranları, “İlyas Reis geri döndü, herkes vaziyet alsın” diye yorumlar sosyal medyada paylaşılıyor.