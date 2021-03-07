  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanlandırdı! O geri döndü
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanlandırdı! O geri döndü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterini oynayan Ozan Akbaba'nın son bölümdeki performansı izleyicileri heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 12:09:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanlandırdı! O geri döndü

Atv ekranlarında izleyicilerle 6. sezonda da buluşmaya devam eden fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çok başarılı bir çizgide ilerliyor… Bu sezonun en başarılı yapımı olarak göze çarpan Masumlar Apartmanı’nı tüm kişiler kategorisinde geçmeyi bile başaran bir performans bu…

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide silahlar hiç susmuyor. Aksiyon da hiç bitmiyor… Şimdiye kadar 184 bölümü yayınlanan dizide artık yeni bir döneme girildi… Bu dönem İlyas Reis’in yeniden ortaya çıktığı bir dönem olacak.

Ozan Akbaba, karaktere başarıyla hayat veriyor. İlyas Çakırbeyli’nin izleyicileri geçtiğimiz sezonlarda etkileyen aksiyon performansları da geri geliyor. Çakırbeyli ailesinin düşmanlarına karşı İlyas ön saflara geçiyor.

Alparslan’ın vurulmasından sonra artık tetiğe basma sırası ona geldi… İzleyiciler de bu durumdan memnun. Birçok EDHO hayranı 9 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan 185.bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

“İlyas’ın yanına giden ölüme gider” sözünün yer aldığı fragmandaki görüntüler ilgiyi daha da artırdı. Bol aksiyon ve çatışma sahnesinin yer aldığı dizinin hayranları, “İlyas Reis geri döndü, herkes vaziyet alsın” diye yorumlar sosyal medyada paylaşılıyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler
Gündem

Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler

Demet Evgar isimli oyuncuyu kullanan bir meyhaneci sitesinin, içki güzellemesi yapıldığı sözde Kadınlar Günü videosu, laikçi mahallenin mask..
Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek
Gündem

Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek

28 Şubat'çı zihniyetin yeniden hortladığı İzmir'den 4. sınıf öğrencisinin başörtülü olması sebebi ile okula alınmadığı haberi gelmişti. Kend..
CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?
Gündem

CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?

Habertürk'te perşembe akşamı yayınlanan "Nedir Ne Değildir" adlı programın Twitter duyurusunda, 'CHP’nin Diyarbakır anneleri ziyareti'nin el..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay