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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye öldü mü? Sabina Toziya diziden ayrıldı mı?
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye öldü mü? Sabina Toziya diziden ayrıldı mı?

ATV’nin dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Omaz’da Hayriye Çakırbeyli’yi oynayan Sabina Toziya diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-19 21:17:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye öldü mü? Sabina Toziya diziden ayrıldı mı?

Her Salı günleri ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hayriye Ana öldü. Dizi karakteri Hayriye Ana’nın ölmesinin sebebi ise gerçek hayatta oyuncu Sabina Toziya’nın hastalığı sebebiyle biliniyor.

Sabina Toziya’nın hastalığı ne?

Aslen Makedonyalı olan, 72 yaşında olan oyuncu Sabina Toziya’nın beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Hastalığı ile gündeme gelen Toziya, en son geçirdiği ameliyat vesilesi ile hastalığını atlatarak şifa buldu.

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