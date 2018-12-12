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Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurul

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:55
Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurul


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 27 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da Anemon Otel Eskişehir'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 3 Ocak 2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:55
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  2. Eskişehirspor
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