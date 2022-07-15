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Spor Eskişehirspor'da loca satışları başladı
Spor

Eskişehirspor'da loca satışları başladı

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonu loca satışlarının başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Üç farklı kategoride satışı yapılan locaların fiyatı, 50 bin liradan başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 08:45:00 -
Eskişehirspor'da loca satışları başladı

Eskişehirspor'da 2022-2023 sezonu loca satışları başladı. A Kategori 50 bin TL, B Kategori 30 bin TL ve C Kategori 20 bin TL olarak fiyalandırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Eskişehir Atatürk Stadyumu'ndan loca satın almak için; Vali Hanefi Demirkol Tesislerimize gelebilir ya da iletişim numaramızdan kulübümüzle bağlantıya geçebilirsiniz" bilgileri paylaştı. Bilgilerin yanı sıra, "Haydi Efsane Kulübüne destek ol, takımını yalnız bırakma" denilerek taraftara seslenildi.

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