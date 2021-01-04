  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi
Spor

Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:13:49 -
Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’
Gündem

Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Irak’taki duruma dikkat çekerek, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, büyük risk'e; Irak'ın parçalanmasına..
İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!
Gündem

İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan skandal bir darbe çıkışı geldi. Cumhuriyet gazetesine röportaj veren Başbuğ, "Menderes erken seçim..
İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar
Dünya

İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

Ortadoğu'da savaş hazırlıkları yaptığı ifşa olan İsrail, yeni bir hamleye hazırlanıyor. İsrail, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yakın koru..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay