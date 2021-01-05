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Spor Eskişehirspor'da İlhan Var devri son buldu
Spor

Eskişehirspor'da İlhan Var devri son buldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var görevini bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 03:59:00 -
Eskişehirspor'da İlhan Var devri son buldu

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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