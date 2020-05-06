Eskişehirspor'da futbolcular 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak
ESKİŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara veren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 11 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.
Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerini 12-13-14 Haziran'da başlatacağını duyurmasının ardından takımın, 11 Mayıs Pazartesi günü Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde toplanacağı kaydedildi.
Eskişehirspor, son antrenmanını 18 Mart'ta gerçekleştirmişti.