Eskişehirspor'da Çapa dönemi sona erdi

Çapa, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun önemli kulüplerinden Eskişehirspor'da uzun bir süredir olağanüstü günlerin yaşandığını kaydetti.

Eskişehirspor'a hizmet etmenin her teknik adam için bir onur olduğunun altını çizen Çapa, şunları ifade etti:

"Eskişehirspor Teknik Direktörü olmakla hayatta bir hayalim gerçekleşti. Belki hayali kurulacak bir sezon yaşamadık. Belki profesyonel futbol hayatında ne olması gerekiyorsa hiçbiri olmadı. Yendik, yenildik. En önemlisi, hiçbir zaman yalnız kalmadık. Bu sezona eksi 6 puanla, sıfırın altında başladık ama inanıyorum ki Eskişehirspor camiası geçen sezon yakaladığı birlikteliğe kavuşursa takım adına bu kışı kısa sürede bahara çevirecektir. Kadronun buna gücü var. Ama artık ben ve ekibim Eskişehirspor’la aramızdaki profesyonel bağı sonlandırma kararı aldık. Eskişehirspor'da sadece aklımla değil kalbimle de çalıştım. Her Eskişehirli gibi benim de umudum Eskişehirspor’un daim olması."