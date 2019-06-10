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Eskişehirspor’da 3 yıllık imza

Eskişehirspor, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Buğra Çağlıyan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
Eskişehirspor’da 3 yıllık imza

Eskişehirspor, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Buğra Çağlıyan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer sezonunun açılması ile birlikte ilk imzayı attı. Yeni sezon öncesi Siyah Kırmızılıların U-15 yaş kategorisi takımı kaptanı olan Buğra Çağlıyan, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Resmi siteden yapılan açıklamada; genç futbolcuya Eskişehirspor forması ile başarılar dilenirken Çağlıyan, kendisini profesyonelliğe taşıyan ilk imzayı attı. İmza töreninde hazır bulunan başkanvekili Mehmet Şimşek "Gönlü ve kalbi ile Eskişehirspor’u yaşayan tüm yetenekli gençlerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
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