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Eskişehirspor yönetimine yeni talip

Eskişehirspor’da genel kurul kararı alındığı takdirde yönetimine talip olduklarını ifade eden grup, basın açıklamasında bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
Eskişehirspor yönetimine yeni talip

Eskişehirspor’da genel kurul kararı alındığı takdirde yönetimine talip olduklarını ifade eden grup, basın açıklamasında bulundu.


Eskişehir’de bulunan bir otelde Doç. Dr. Adnan Sevim, Mesut Çalışkan ve Hüseyin Dinç basın mensupları ile bir araya geldi. Eskişehirspor yönetimine talip olduklarını belirten grup adına konuşan Adnan Sevim, kulübün borçlarının ödenmesi ile alakalı çalışma yaptıklarını ve alacaklı olan futbolcuların paralarını en hızlı biçimde tasfiye edeceklerini söyleyerek,“Eskişehirspor’umuzun yönetimine talip grup olarak bizler de uzun bir süredir çözüme yönelik, ciddi bir çalışma yaptık ve yol haritasını belirledik. Çalışmamızın amacı; bilgili, birikimli ve güçlü bir yönetimle maddi nedenlerden kaynaklanan sıkıntıları giderecek ve Eskişehirspor’umuzu Süper Lige çıkaracak süreçleri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, başarı sağlamamız için basın, spor camiası, gelmiş geçmiş tüm Eskişehirspor yöneticileri ve başkanları ile Eskişehirspor’umuzun cefakâr taraftarlarının bir bütün olarak yönetimimize maddi değil, manevi destek vermeleri büyük önem taşımaktadır. Kulübümüzün önündeki en önemli sorun olan borçları konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Bu çerçevede futbolcuların alacaklarını en hızlı bir şekilde tasfiye edeceğiz. Ayrıca kadroda olan futbolcularımıza prim ödemelerimizi düzenli bir şekilde yapacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar konusunda ilgili mercilerle ön görüşmelerimizi yaptık. Çözümü her bir kurum bazında formüle etmiş durumdayız. Kulübümüzden alacakları olan diğer kişi ve kurumlar için kimsenin hakkı kimsede kalmaksızın, karşılıklı olarak bir miktar fedakârlık yaparak tasfiyeyi sağlayacağız. Tüm ödeme konularını; gerek sponsorluk ön sözleşmesi yaptığımız firmaların desteği gerekse de kendi kaynaklarımız ile tüm sıkıntılarımızı aşacağımızı, yönetime talip oluşumumuz adına siz sayın basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna duyururuz” dedi.



“Bu göreve talip olmamızın temel sebebi, öncelikle kendi imkânlarımız”


Sevim, "Kulübümüzün borcunun 180 milyon TL civarında olduğunu bilerek bu göreve talip olmamızın temel sebebi, öncelikle kendi imkânlarımız, daha sonra sponsorlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve özellikle de Ankara-İstanbul merkezli çevremizin olağanüstü teşviki ve desteğidir. Zaten böylesi bir destek mekanizması olmadan kulübümüzün bu haliyle yaşatılabilmesi mümkün değildir. Hedefimiz bu yıl için; önce ligde kalıp sonra play offu zorlayarak Süper Lig’e yükselmektir. Bunun için ara transfer döneminde mevcut oyuncularımıza ilave olarak, büyük kulüplerin kulübümüze uygun yetenekli oyuncularını Eskişehirspor’umuza kazandırma konusunda ön hazırlığımızı ve temaslarımızı yapmış durumdayız. Bu arada, bugünden sonra transfer yasağı başladığından dolayı mevcut kadronun ara transfere kadar korunmasının ve bu çerçevede son dakikada hiçbir futbolcumuzun başka kulüplere transferinin yapılmaması kesinlikle zorunludur ve büyük önem arz etmektedir” açıklamalarında bulundular.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
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