Eskişehirliler Soup Opera’yla eğlendi

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında sahne alan Eskişehir’in sevilen müzik gruplarından Soup Opera, Eskişehirlilere keyifli bir akşam yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çeşitli etkinlikler ile sürüyor. Eti Eski Fabrika alanında Eskişehirliler, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Ayrıca sempozyum kapsamında düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile Eskişehirliler sanatın nabzını tutuyor. Alana gelen çocuklar da, kendileri için özel olarak kurulan parkurda doyasıya eğleniyor.

Konserler kapsamında ise Eskişehir’in sevilen müzik gruplarından Soup Opera, Eti Eski Fabrika Alanında verdiği konserde Eskişehirliler ile buluştu. Sevilen grup, yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerini konsere katılan çok sayıda vatandaşla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Grup üyeleri, Eskişehirlilerle buluşmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve ekibine teşekkür etti.

13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için ücretsiz olarak düzenlenen konser programları, 13 Eylül Cuma günü Yoldayım Asuman ve sempozyumun kapanışı olan 14 Eylül Cumartesi günü de düzenlenecek Mehmet Erdem konseri ile sona erecek.