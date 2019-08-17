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Eskişehirli yazar Selda Davran’ın ‘Sürgünde Açan Tohum’ romanı yayınlandı

Eskişehirli yazar Selda Davran’ın 197 sayfalık ‘Sürgünde Açan Tohum’ romanı Eskişehir’de yayınlandı ve kent edebiyatına tarihi bir eser kazandırıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13
Eskişehirli yazar Selda Davran’ın ‘Sürgünde Açan Tohum’ romanı yayınlandı

Eskişehirli yazar Selda Davran’ın 197 sayfalık ‘Sürgünde Açan Tohum’ romanı Eskişehir’de yayınlandı ve kent edebiyatına tarihi bir eser kazandırıldı.


Yayınlanan 3’ncü kitabı ‘Sürgünde Açan Tohum’ romanı ile ilgili düşüncelerini açıklayan Eskişehirli yazar Selda Davran, soluksuz okuyacağınıza inandığı kitabında, tarihi esintiler olmasının kendisini derin bir araştırmaya ittiğini anlattı. Davran, "Rus ve Osmanlı arşivleri de dâhil, yazılı görsel kaynakları incelendim. Türkiye’nin dört bir tarafından sayısız röportaj yaptım. Ne olursa olsun asla ideallerinden vaz geçmeyen, sevginin rotasında doğaya tutkun, toprağa âşık, sanata hayran, bilime inanan, haksızlığın karşında, yoksulun yanında, ayrıştırmadan halkın arasında vicdanının yolunda yürüyen sıra dışı bir bürokratın hayat çemberinin için de heyecanla sürüklenirken, 1’nci Dünya Savaşı sonrasında Rus ve Ermeni çetelerin işgal ve zulmüyle yaşadığı topraklardan kaçanların acısını romanımda ruhunuzda hissedeceksiniz. Kurtuluş Savaşı sonrası Yunan esir kamplarında esir düşenlerin çığlıklarını, romanımda duyacaksınız. Ayrıca romanımda; yaşanılmasına izin verilmeyen bir aşkın hüznünde boğulurken, mültecilerin çaresiz bakışlarındaki girdaba kapılacaksınız. Van Gölü canavarının sırrına ererken, sürgün topraklara savurulan bir tohumun, hayata anlam katarak topraktan fışkırdığına, romanımda şahit olacaksınız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13
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