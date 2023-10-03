Eskişehirli liselilerden dünya çapında başarı

15. Uluslararası MEB Robot Yarışması 6-9 Eylül tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 81 İl ve 18 ülkeden 12 bin 714 katılımcının rekabet ettiği yarışmaya Eskişehir’den Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. 14 ayrı daldan toplam 4 bin 733 robotun yer aldığı yarışmaya insanların giremediği tehlikeli bölgelerde kullandığı bilinen gölge robotla başvuru yapan Eskişehirli öğrencilerden Ertuğrul Selvi Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi’nde dünya birincisi, Furkan Çakır ise aynı kategoride dünya ikincisi oldu. Bu başarının hem ailelerini hem de öğretmenlerini gururlandırdığını ifade eden öğrenciler, ilerleyen zamanlarda robotlarını daha da geliştirerek yeni başarılar kazanmak istediğini kaydetti.