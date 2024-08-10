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İSLAM Eskişehir'in yeni müftüsü belli oldu
İSLAM

Eskişehir'in yeni müftüsü belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-10 19:39:00 -
Eskişehir'in yeni müftüsü belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan İl Müftüsü, Eskişehir'e atandı.

Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir İl Müftülüğü görevine getirildi.

06 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir İl Müftüsü olarak atanan ve 23 Mart 2017 tarihinde Eskişehir İl Müftüsü olarak göreve başlayan Bekir Gerek, 4 Temmuz 2024'te emekli olduğunu açıklamıştı. Gerek'in ardından Eskişehir İl Müftülüğü görevine kimin getirildiği belli oldu. Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir İl Müftüsü olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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