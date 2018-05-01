Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde şarampole devrilen TIR'dan sağ kurtuldu
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir TIR'ın şarampole yuvarlandığı kazadan sürücü ufak tefek yaralarla kurtuldu.01 Mayıs 2018 Salı 15:57
Kaza, Erikli mevkii yakınlarında meydana geldi. Reşit Özdemir idaresindeki 34 HB 9196 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Sürücü kazayı ufak yaralarla atlatırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Bir süre şarampolde kalan tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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