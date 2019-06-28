Eskişehir’in dış ticaret istatistikleri

Eskişehir’de geçen ayki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalat ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Mayıs ayında Eskişehir’de ihracat arttı, ithalat azaldı.

Eskişehir’de 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14 artarak 101 milyon 879 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,4 azalarak 2019 Mayıs ayında 73 milyon 715 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 12,1 arttı, ithalat yüzde 19,3 azaldı.