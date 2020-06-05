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Aktüel

Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:42:18 -
Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 5 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenledikleri operasyonda Bursa'ya gittiği belirlenen otomobili durdurdu.

Kazaya karıştığı belirlenen araçta yakalanan M.T, Ş.A, O.K, A.K ile B.G'nin sürücü belgelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobili internet sitesinden öğrendikleri düz kontak yöntemiyle çaldıkları öne sürülen zanlıların, Eskişehir-Bursa kara yolunda hasarlı kazaya karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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