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Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!

Eskişehir'de "no 46" isimli barda "kokteyler" menüsünde "İmam Hatipler kapatılsın" skandalı ortaya çıktı. Küstah barın hem haram para kazanıp hem de imam hatiplere saldırması büyük tepki çekti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

CHP’li belediyenin yönettiği Eskişehir’de faaliyet gösteren "no 46" isimli bir barda büyük bir küstahlık örneği sergilendi. Halka açık alenen faaliyet gösteren barda "kokteyler" menüsü altında "İmam Hatipler kapatılsın" başlığı yazıldı. Yazının yanında da photoshopla başına 'boynuz' eklenmiş başörtülü bir kadın figürü kullanılarak 'şeytan' imasında bulunuldu. 

TOPLUMU KİN VE NEFRETE TEŞVİK!

Menüdeki küstah yazıyı ve figürü görenler büyük bir şaşkınlık yaşarken barın bu pişkinliği "bu kadarına da pes" dedirtti. Resmi devlet okulları olan "İmam Hatiplere" ve "başörtülü vatandaşlara" yönelik toplumu kin ve nefrete teşvik eden bu küstah girişimle ilgili yetkili mercilerin henüz bir işlemde bulunmaması ise kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

CHP’Lİ BELEDİYE DENETLEMİYOR MU?

Toplumun büyük bir çoğunluğunun yoğun ilgi gösterdiği İmam Hatip okullarına karşı nefret içeren bu ibarenin halka açık ve alenen bir şekilde sergilenmesi toplumda denetim yetersizliği konusunda tepkileri de beraberinde getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını ise CHP'li Yılmaz Büyükerşen yürütüyor.

CHP’li belediyenin böyle bir rezalete nasıl izin verdiği merak konusu. Kamuoyu şimdi bu küstah bara ceza kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
  1. Eskişehir
  2. CHP
  3. no 46
  4. kafe
  5. imam hatipler

YORUM YAZ

  • imanhatipliimanhatipli56 dk önce
    ... batmıştır. o yüzden hızını alamamıştır. ... okumamıştır.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Haber yapılırken en kısa sürede cafe sahibi ve personelininde resimleri yayınlanmalıdır acilen
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu cafe sahiplerinin ifşa edilerek  ... p.c olduklarını alelen ifşa ediyorlarda ben yazıncamı sansürlenecek olduğu gibi yayınlayın
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    İMAM HATİP OKULLARININ KOLONLARI VE BETON DİREKLERİ NİYE BATIYOR BUNLARA ANLAMIYORUM..NE KADAR İŞTAHLISINIZ BE KARDEŞİM..:))ÇOKMU HOŞUNUZA GİDİYOR KÜFÜR YEMEK..NASIL HAZMEDİYORSUNUZ BU KADAR KÜFÜRÜ,BU KADAR KALAYI..TÜNEL OLSA TIKANIRDI BEEE....:)
  • 145314531 sa önce
    Kur'an'da zina ile ilgili 15 adet ayet var,Kur'an okul kitabı veya tarihi anlatan bir kitap da biz mi bilmiyoruz ! İslam dininin hak kitabında yazılan dini konu olmalı.
  • necmettinnecmettin1 sa önce
    yakında no 46 adlı cafenin sahibinin ....na korlar
  • ZOMBİZOMBİ2 sa önce
    SADDİ İYİ SALLIYORSUN GADAŞIM.. AMA FAZLA SALLAMA.. FUHUŞUN DİNLE ALAKASI YOKTUR. ..
  • ZOMBİZOMBİ2 sa önce
    EVET BENCEDE RAHİP OKULLARI AÇILSIN..
  • Metin YükselMetin Yüksel2 sa önce
    osmanliyi parcalayan zihniyet, Türkiye nin büyümemesi icin muvazzaf parti
  • ahmetahmet2 sa önce
    Ticaret, Maliye, İçişleri, Adalet Bakalnlıklar ve toplum barışı/nefret suçlarıyla mücadele birimleri, ÖNDER ve tüm kamuoyu.. göreve
  • tuğrultuğrul3 sa önce
    İçişleri Bakanımız derhal bu şehrin ... belediye başkanını açığa almalısın. Bu tip bozguncular, fitneciler cesareti bu ... aladan almayıp ta kimden alırlar ?
  • saddisaddi3 sa önce
    ESKİŞEHİRDE 2 ÜNİVERSİTE TALEBELERİ AHLAKTAN YOKSUN ANA BABA DENETİMİ DIŞINDA HER HALTI İŞLİYOR. ŞEHİR FUHUŞ KENTİNE DÖNDÜ. PORSUK KENARINDA AĞALAR ALTINA SAAT 2 DEN SONRA GİDİP BAKINIZ. KAÇ KERE KOVALADIM. NAFİLE. EEE BAŞKANI CHP Lİ OLUNCA BÖYLE OLUROR. GENÇLİK DE KENDİNİ ÇAĞDAŞ SANIYOR. CEHENNEM SICAĞINDA BAKALIM NE B.OK YİYECEKLER...O CAFE DE TALEBE KAFESİ. HAYDİ MÜSLÜMANLAR.
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