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Yerel Eskişehir'deki bıçaklı saldırıya yayın yasağı getirildi
Yerel

Eskişehir'deki bıçaklı saldırıya yayın yasağı getirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 12:27:00 -
Eskişehir'deki bıçaklı saldırıya yayın yasağı getirildi

Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

Tepebaşı ilçesindeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda K'nin (18) çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele saldırıp 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili alınan karara göre, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve diğer haber kuruluşlarında haber, röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimlerle olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için" soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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