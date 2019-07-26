Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 kişi yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.26 Temmuz 2019 Cuma 08:32
Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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