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Eskişehir'de yangın seferberliği

Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın, tüm Eskişehir'i seferber etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi itfaiye ekiplerinin yanında Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'dan da su sıkılarak alevlerin söndürülmesine çalışıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:07
Eskişehir'de yangın seferberliği

OSB 8'inci Cadde'de bulunan Alp Havacılık'a ait fabrikada, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 

TOMA DEVREYE GİRDİ

Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'dan da su sıkılarak alevlerin söndürülmesine çalışıldı. Bölgeye 112 Acil ambulansları sevk edildi. Fabrika içindeki kimyasal tüpelerin patlama tehlikesine karşı çevre yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:07
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  3. osb
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