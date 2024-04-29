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Gündem Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 10:44:30 - 2024-04-29 10:44:30
Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan kişiden 1’i tutuklandı.

Eskişehir’de  İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen 7 farklı operasyonda toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, 34,46 gram esrar, 11,25 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 adet ecstasy ele geçirildi.

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