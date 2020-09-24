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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:05:28 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bu kişilerin üstlerinde ve evlerindeki aramalarda 5,49 gram bonzai, 0,70 gram metamfetamin ile 4 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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