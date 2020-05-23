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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:27:40 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin kente getirildiği ihbarı üzerine belirlenen bir aracı kent girişinde durdurdu.

Gözaltına alınan 2 zanlının aracında narkotik madde arama köpeği "Lady" yardımıyla yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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