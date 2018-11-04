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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 19 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

04 Kasım 2018 Pazar 16:07
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 19 gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde eğitimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda 86,90 gram skunk, 14,19 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ile bölücü terör örgütü PKK ile ilgili kitaplar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:07
  1. Eskişehir
  2. Uyuşturucu operasyonu
  3. Gözaltılar var

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