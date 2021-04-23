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Yerel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:52:00 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evler ve eklentilerindeki aramada, 176,39 gram bonzai, 7,10 gram metamfetamin, 42 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı "kullanmak amacıyla uyuşturucu temin etmek" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

E.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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