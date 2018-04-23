Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kişi gözaltında...

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Mart'ta başlattığı, 47 şüphelinin gözaltına aldığı operasyonu, zanlıların ifadeleri doğrultusunda genişletti.

Sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polisleri fark ederek iki araçla kaçmaya çalışan zanlılar, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların, uyuşturucu imalinde "sinek ilacı, çakmak gazı ve uçak benzini" kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada bir kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 17 bin 350 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 208 dolu fişek, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 12 mermi, bir hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Bu arada, kovalamaca sırasında bir polisin ayak parmakları kırılarak yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA