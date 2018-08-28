THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Eskişehir'de tramvay ile taksi çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Eskişehir’de ticari taksi ile tramvayın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 17:29
Eskişehir'de tramvay ile taksi çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Sultan Sokak kesişiminde E.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 26 T 0366 plakalı ticari taksi ile N.T.’nin idaresindeki tramvay çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü E.A. yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bir süre aksayan trafik eski akışına dönerken, tramvay seferleri de kaldığı yerden devam etti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:29
  1. Eskişehirspor
  2. tramway
  3. taksi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet müdürü makam odasında intihar etti
    1. Emniyet müdürü makam odasında intihar..
    2. Bandırmaspor Galatasaray'dan oyuncu aldı
    3. TOKİ Konya evleri başvuruları ne zaman..
    4. Eski polise FETÖ üyeliğinden hapis..
    5. Samsun'da polis okulu müdürü makam..
    6. Düzce'de kıyıya vurdu! Gören hemen..
    7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: İç Tüzük..
    8. Görenler inanamadı! Bu fotoğraf bugün..
    9. Alperen Khamis'in annesi vefat etti!
    10. TBMM Başkanı Yıldırım Bakü'ye gitti
    11. Özel okul teşvik başvuru formu
    12. FETÖ'cü terörist 65 bin lira kredi..
    13. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1..
    14. LGS 3. nakil sonuçları ne zaman..
    15. Ağustos ayında lapa lapa kar yağdı
    16. Borsa günü yükselişle bitirdi
    17. Selman karar verdi! 2 trilyon dolarlık..
    18. Torino başkanı resmen duyurdu! 'Adem..
    19. Erzurumspor'dan transfer atağı!
    20. Aydın'da çocuklarını göremeyen baba..
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi