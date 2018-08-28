Eskişehir'de tramvay ile taksi çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Sultan Sokak kesişiminde E.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 26 T 0366 plakalı ticari taksi ile N.T.’nin idaresindeki tramvay çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü E.A. yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bir süre aksayan trafik eski akışına dönerken, tramvay seferleri de kaldığı yerden devam etti.