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Eskişehir’de tefeci operasyonu! 1 gözaltı

Eskişehir'de bankalardan kredi alamayan kişilere yüzde 40’lara varan faiz oranlarıyla borç para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen sahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:17
Eskişehir’de tefeci operasyonu! 1 gözaltı

Eskişehir'de bankalardan kredi alamayan kişilere yüzde 40’lara varan faiz oranlarıyla borç para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 64 kişilik borç listesinin yanısıra senet ve tapu kayıt fotokopileri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bankalardan kredi çekemeyenlerin şüpheli M.A. ile irtibat kurarak senet veya ipotek karşılığında aylık yüzde 40’a varan faizlerle para aldıklarını tespit etti. Yapılan çalışmada şüpheli M.A. savcılık talimatıyla gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 64 kişiye ait isim, soy isim ve borç tutarlarına ilişkin borçlu listesi, 43 adet boş senet, 17 adet borçlu kişiler adına düzenlenmiş senet, 2 adet başkasına ait taşınmaz tapu kayıt fotokopisi, borçlu ve tahsilat bilgileri bulunan not defteri, başkasına ait bankamatik kartı, dekontlar, başkasına ait araç ruhsatı fotokopisi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:17
  1. Eskişehir
  2. tefeci operasyonu
  3. gözaltı

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