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Eskişehir'de tahliye edildiği cezaevi önünde vuruldu

Eskişehir'de bir şahıs, tahliye olduğu cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 21:54
Eskişehir'de tahliye edildiği cezaevi önünde vuruldu

Olay Gazipaşa Mahallesi’ndeki Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde gerçekleşti. Silahlı tehdit ve yaralama suçundan tahliye olan Berkay Eroğlu (23), cezaevi kapısının önüne geldi. Bu esnada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Eroğlu, cezaevi görevlilerinin 112 Acil Sağlık servisine haber vermesinin ardından ilk müdahale sonrası Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca hastanede tedavi altına alınan Berkay Eroğlu'nun diz altından vurulduğu ve merminin bacakta iç kırığa neden olduğu öğrenildi.

Öte yandan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı silahlı saldırıda, polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:54
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