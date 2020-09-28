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Aktüel Eskişehir'de sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Eskişehir'de sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:35:24 -
Eskişehir'de sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir sunta fabrikasında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra beton mikserlerinden püskürtülen ıslak kum ile söndürüldü.

Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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