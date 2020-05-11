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Aktüel

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:49:17 -
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 24 il arasındaki Eskişehir'de, polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası verdi.

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