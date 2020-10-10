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Aktüel Eskişehir'de silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:49:59 -
Eskişehir'de silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 8 Ekim'de, 75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan N, Ceylani N. ve Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerle ateş edilmesi sonucu Bahadır A, Cihat A. ve Mert K. ile o sırada yoldan geçen Ozan G. yaralanmış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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