Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.01 Mayıs 2018 Salı 10:29
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Yiğit G'yi gözaltına aldı.
Zanlının yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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