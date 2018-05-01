Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:29
Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Yiğit G'yi gözaltına aldı.

Zanlının yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:29
  1. Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    1. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    2. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    3. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    4. Bu fotoğraf yüzünden görevden alındı!
    5. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    6. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    7. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    8. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    9. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    10. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    11. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    12. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    13. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    14. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    15. Youtuber Enes Batur'un aylık kazancı..
    16. Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı..
    17. Sayın Gül, siz bir lider değilsiniz!
    18. Beşiktaş camiasına skandal yorum!
    19. CHP'den flaş "aday" açıklaması
    20. Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru yapıldı
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık