Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Yiğit G'yi gözaltına aldı.

Zanlının yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA