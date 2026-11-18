Eskişehir’de polisin “dur” ihtarına uymayan sürücüye 431 bin lira ceza
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Odunpazarı’nda trafik ekiplerinden kaçan 27 yaşındaki aday sürücü, ara sokaklarda süren takibin ardından yakalandı. Alkol ölçümünde 0,50 promil çıkan sürücünün ehliyeti iptal edildi, araç 90 gün trafikten men edildi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’nde sivil trafik ekipleri, M.B.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, trafik kurallarını ihlal ederek ara sokaklara girdi. Ekipler, takip ettikleri M.B.’yi Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak’ta yakalayarak gözaltına aldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’nde M.B., yönetimindeki 26 ANN 275 plakalı aracıyla seyir halindeyken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Trafik polislerinin takibe aldığı araç, trafik kuralını ihlal ederek ara sokaklara girdi. Uzun süren kovalamacada M.B., Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan muayenede 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.’ye farklı maddelerden toplam 431 bin lira ceza uygulandı. Aday sürücü olduğu belirlenen M.B.’nin ehliyetine daimi olarak el konulurken, araç ise 90 gün trafikten men edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.