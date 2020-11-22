  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:26:42 -
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp, otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde devriye görevini yürüten Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Serdar D'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Yakalanan şüpheli Serdar D'nin kimlik kontrolünde "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı
Gündem

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Boran Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Uçan diziyle ilgili bir ..
Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü
Gündem

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Gazeteci Mehmet Ali Önel, koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberlerin ardından, The Simpsonlar dizisinin pandemi ilan edilmeden çok önce y..
Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi

Android işletim sistemine sahip cihazlarda 100 milyondan fazla indirme alan bir uygulamanın kullanıcılardan para çaldığı ortaya çıktı. ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay