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Yerel Eskişehir’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Eskişehir’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Eskişehir’de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir-Ankara çevreyolunda emniyet şeridinde park halindeki seramik yüklü TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Çalık (46) yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, Teksan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Hakan Çalık yönetimindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park edilmiş 03 AIU 306 çekici plakalı TIR’a arkadan çarparak dorsenin altına girdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Çalık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Hakan Çalık idaresindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.R.K.’ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı seramik yüklü TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesinin altında giren otomobilde sürücü Çalık, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde otomobil sürücüsü Hakan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dorse altında sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri ve vinç yardımıyla çıkarıldı. Çalık’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sırasında park ettiği TIR’ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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