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Yerel Eskişehir'de MHP'den aday olan Doç. Dr. Ayas, silahlı saldırıya uğradı
Yerel

Eskişehir'de MHP'den aday olan Doç. Dr. Ayas, silahlı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 03:40:00 -
Eskişehir'de MHP'den aday olan Doç. Dr. Ayas, silahlı saldırıya uğradı

Eskişehir'de MHP'den milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Ayas hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

28’inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Eskişehir'de MHP’den 3'üncü sıradan milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas’ın otomobili, Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu Mahallesi yakınlarında 2 şüpheli tarafından durduruldu. Henüz bilinmeyen nedenle 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Şüpheliler ise olay yerinde kaçtı.

Ayas'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ile B.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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