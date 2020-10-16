  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Eskişehir'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:48:11 -
Eskişehir'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir markette çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye müdahale edildi.

Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Habip Erkılıç'a ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Dumandan etkilenen çevredeki 6 kişiye ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri iş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Erkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini henüz bilmediğini belirterek, "Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar
Dünya

Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar

Bölgeden gelen son bilgiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain planlarını ortaya koyuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra, TİKKO ve..
Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif
Teknoloji

Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif

Antalya'da TSK için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' isimli yerli mobi..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay