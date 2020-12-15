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Aktüel Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:13:16 -
Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmeti vermesi gereken lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı.

Arifiye Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir iş yerinin içerisinde 9 kişinin yemek yediğini belirledi.

Söz konusu kişilere Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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