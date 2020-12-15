Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmeti vermesi gereken lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı.
Arifiye Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir iş yerinin içerisinde 9 kişinin yemek yediğini belirledi.
Söz konusu kişilere Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem başlatıldı.