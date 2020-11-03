Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan iki dernek binasındaki 97 kişiye ceza
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, iki dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira ceza verildi.