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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 95 kişiye ceza
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 95 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:13:50 -
Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 95 kişiye ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 95 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye ve Güllük mahallelerinde iki dernek lokali ve bir eğlence yerinde denetim yaptı.

Bu adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 95 kişiye toplam 299 bin 250 lira ceza kesti.

Ayrıca, dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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