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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:45:52 -
Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 30 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, Kovid-19 tedbirlerine yönelik kontroller kapsamında bazı adreslerde denetim yaptı.

Polisler, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında 30 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 94 bin 500 lira ceza kesildi.

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